Guly: «Nel derby l’uomo decisivo potrebbe essere Brahim Diaz»

Intervistato da Calciomercato.com, l’ex Milan Guglielminpietro (noto come Guly) ha parlato del derby in programma sabato prossimo: «Non riesco a tifare una delle due squadre. Giocatori decisivi? Per il Milan dico Brahim Diaz, l’ho visto giocare l’altro giorno e mi ha impressionato. Un grande colpo del Milan, è fortissimo e sa giocare benissimo a calcio. Dobbiamo solo aspettare sabato, sarà una grandissima partita. Nella mia agenda l’appuntamento è cerchiato in rosso».

CHAMPIONS – «Il Milan secondo me è sullo stesso livello delle proprie concorrenti a un posto in Champions League, se la gioca alla pari. Non è solo una squadra di giovani: contro lo Spezia, nella ripresa, sono entrati giocatori di esperienza che gli hanno permesso di vincere la partita. Si vede che hanno un’idea forte, basata sui giovani e su un certo tipo di calcio. Questa idea piace».