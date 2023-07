Guler Milan, ora è tutto in salita: cosa succede per il gioiellino turco, che piace molto ai rossoneri e non solo

Si fa sempre più in salita la corsa del Milan per arrivare a Guler, gioiellino di proprietà del Fenerbahce e che in poco tempo ha attirato su di sé gli occhi delle big europee.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, si fa complicatissima per il Milan: oltre a un costo dell’operazione non proprio invitante (circa 30 milioni commissioni incluse) c’è il grande ostacolo legato alla concorrenza.