Guidolin: «Inter e Milan sono ancora al top, su Giroud vi dico»

L’ex allenatore dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato del campionato di Inter e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Udinese, Francesco Guidolin, ha parlato dell’esordio delle due squadre milanesi, vittoriose nella prima giornata di campionato.

MILAN – «Mi è piaciuto molto a Marassi. Pioli ha dato continuità ma sa dare anche novità. Ad esempio, vogliamo parlare della costruzione dal basso? Si fa quando si può fare. Ho visto Maignan, che è bravo con i piedi e sa creare occasioni per i compagni con i suoi lanci lunghi. Pioli ha la capacità di cambiare, contro la Samp si faceva pressare e poi lanciava Leao. Una scelta diversa. E poi mi è piaciuta la personalità di Brahim Diaz, i ragazzi crescono e per essere campioni bisogna fare il passo giusto in fretta…Anche Tonali sta dimostrando le sue qualità. Il Milan è una squadra giovane che sta costruendo per il futuro».

GIROUD – «Mi è sempre piaciuto. Giocatore bello da vedere, elegante. Ha qualità tecniche e quando si ambienterà nel campionato italiano potrà fare grandi cose. E’ un uomo esperto e un centravanti di grande livello».

RIPARTENZA MILANO – «Tutto il nostro calcio è partito e non penso soltanto agli Europei. Penso alle partite di campionato, che si chiudono con tanti gol, con squadre aperte, divertimento per il pubblico che finalmente può tornare e per gli osservatori. Insomma per tutti quelli che amano il calcio. Speriamo sia un bel campionato, i segnali ci sono».