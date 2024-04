Gudmundsson Milan, si prospetta una dura asta in estate: tutte le squadre interessate DETTAGLI

Gudmundsson Milan, si prospetta una dura asta in estate: tutte le squadre interessate. I DETTAGLI sull’obiettivo di mercato

In estate si prospetta una vera e propria asta per accaparrarsi il talento del Genoa Albert Gudmundsson. Oltre al calciomercato Milan, ci sono l’Inter e la Juve per cui resta forte sull’islandese.

Il Quotidiano Sportivo si sofferma sull’interesse dei bianconeri per il calciatore, il quale potrebbe andare a ricoprire il ruolo che lascerebbe libero Federico Chiesa. Non mancano infatti le voci che parlano di un possibile addio dell’attaccante italiano.