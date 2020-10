Guarino: «Partita equilibrata. Giocare contro il Milan genera emozioni»

Rita Guarino ha parlato al termine della gara vinta dalla Juventus femminile contro il Milan questa sera a San Siro

Rita Guarino, allenatore delle Juventus femminile ha parlato al termine dell partita disputata questa sera a San Siro contro il Milan: «Rende omaggio al lavoro delle ragazze, a quello che loro ogni volta che scendono in campo portano con sé. Importante anche per tutto il movimento. Emozione? Secondo me non è tanto l’emozione di un grande stadio ma l’emozione di un grande stadio in una partita di cartello. Ogni volta che affronti una squadra che vuole le stesse cose che vuoi tu genera emozione, è stata una partita equilibrata».

PARTITA EQUILIBRATA – «Ci aspettavamo una partita così, con tanti errori ma era importante lottare su ogni pallone. Doveva essere una partita molto agonistica. Finire e vincere una partita così ci rende felici per i tre punti. Cosa mi ha lasciato San Siro? Vedere queste ragazze che stringono i denti e lo fanno in coro, questo per me è stato il risultato più importante».