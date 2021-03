Guarino: «Focalizzate sull’obiettivo. +6? Non sono brava in matematica»

Rita Guarino, coach della Juventus Women, analizza l’importantissima vittoria sul Milan per 4-0: le sue parole nel post gara

Rita Guarino, coach della Juventus Women analizza la vittoria contro il Milan che lancia le bianconere in fuga per lo Scudetto.

VITTORIA – «Non ci sono segreti, queste partite qua come tutte le altre non puoi permettertele di sbagliarle, questa un pochino in più perchè si affrontavano due squadre che si equivalgono. Devi entrare in campo pensando ai piccoli dettagli, ad ogni pallone. Siamo state brave, non era semplice dare una continuità come la stiamo dando noi, essere focalizzate sull’obiettivo, focalizzate su tutto il percoso che stiamo proseguendo».

COME E’ARRIVATA LA VITTORIA – «E’ chiaro che la partita si vince nell’arco dei 90 minuti, portarsi in vantaggio e poi accontentarsi poteva essere una trappola, qualche momento della gara abbiamo concesso qualcosa e abbiamo rischiata di riaprirla».

DIFFERENZA CON IL MILAN – «La profondità della rosa ma anche come la panchina entra in campo, non è scontato entrare in campo e fare questo tipo di partita. Dietro c’è un lavoro di squadra, sono brave ad unirsi e lottare per un obiettivo comune».

PERCENTUALE SCUDETTO – «Sono scarsissima in matematica, io faccio l’allenatore e penso al campo. Vuol dire aver fatto un passo importante e ora dobbiamo mantenere questo trend per riuscire a non regalare niente agli avversari». L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24.