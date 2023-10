Guardiola: «Quando ho iniziato a giocare, l’Italia aveva uno dei campionati più forti con Juve e Milan»

Guardiola: «Con Juve e Milan, l’Italia aveva uno dei….». Le parole del tecnico del Manchester City sul passato

dal nostro inviato Niccolò Corradino – Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è il grande ospite del palazzetto dello sport di Cuneo. L’allenatore catalano è stato invitato da Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo con Fondazione Vialli e Mauro e Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni. Guardiola ha accennato alla sua esperienza da calciatore:

LE PAROLE – «All’inizio ero solo un giocatore, mi piaceva giocare e non mi sentivo già un allenatore in campo. Poi a 26/27 ho incontrato un grande allenatore che mi ha fatto vedere il calcio in altri occhi ed è in quel momento che ho pensato di iniziare a fare l’allenatore. Quando io iniziai a giocare a calcio, l’Italia aveva uno dei campionati più forti con Juventus e Milan»