Guarda in casa Milan il Benevento di Inzaghi: idea Gabbia

Filippo Inzaghi butta l’occhio in casa Milan. L’ex numero 9 rossonero, allenatore del Benevento, sembra essere interessato a Matteo Gabbia

Va forte il Benevento di Filippo Inzaghi in Serie B, primo in classifica e a +12 dal Pordenone secondo. Guarda già alla prossima stagione pianificando un gran ritorno in A e per rinforzare la rosa giallorossa e allora, buttando un occhio in casa Milan nasce l’idea Matteo Gabbia.

Il giovane italiano, che si è unito alla prima squadra in estate, non ha ancora mai giocato e si dice che non sia mai entrato nelle gerarchia di Giampaolo e Pioli che gli hanno preferito sempre Musacchio o Duarte. Per proseguire il suo percorso di crescita Gabbia potrebbe valutare qualche proposta dalla Serie B e tra queste c’è proprio quella del Benevento di Filippo Inzaghi, pronto a tornare in A e dimostrare il proprio valore.