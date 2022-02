Guagni: «Professionismo nel calcio femminile? Ecco cosa penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alia Guagni si è raccontata ai microfoni di Tuttosport, parlando della sua esperienza in rossonero e della lotta ai vertici del campionato e sull’avvento del professionismo nel calcio femminile:

«La mia generazione ha vissuto il passaggio dal nulla all’avventi del professionismo e per arrivarci abbiamo dovuto lottare, ma tanto tanto, anche con le generazioni precedenti alla nostra. Ma già le ragazze che hanno una decina di anni in meno di noi non sanno la fatica che c’è stata. Se si riuscirà ad arrivare al professionismo potrò pensare che qualcosa di veramente importante lo abbiamo ottenuto. Le nuove generazioni devono continuare questa lotta, per raggiungere il livello dove dobbiamo arrivare e sono sicura che avranno occasioni per farsi conoscere anche perchè adesso c’è molta più visibilità»

