Grosso e il Milan: un precedente amaro. L’ex campione del mondo cerca il riscatto a San Siro

Grosso, dopo il pesante 6-1 subito lo scorso anno negli ottavi di Coppa Italia, cerca il riscatto oggi a San Siro. La particolare statistica

Oggi, Fabio Grosso si trova ad affrontare il Milan per la seconda volta nella sua carriera da allenatore. Il primo precedente risale alla scorsa stagione e fu un vero disastro: il suo Sassuolo venne travolto per 6-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro. Sebbene si trattasse di una competizione diversa, quel precedente ha un peso specifico nella preparazione odierna del tecnico romano.

Da giocatore, invece, il bilancio di Grosso contro il Milan è stato “particolare”:

È stata la squadra affrontata più volte in carriera (20). Vittorie/Sconfitte: È anche il club contro cui ha vinto di più (4 volte), ma allo stesso tempo ha anche perso di più (10 sconfitte).

Questo bilancio contrastato aggiunge ulteriore fascino alla sfida di oggi, dove Grosso cercherà il riscatto da allenatore contro la capolista.