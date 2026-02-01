Christy Grimshaw dopo Milan Femminile Genoa: «Tre punti fondamentali per rialzarci»

Grimshaw ha commentato ai media il successo del Milan Femminile sul campo del Genoa. Le parole della centrocampista rossonera

Nel post-partita della vittoria 2-1 contro il Genoa, la capitana del Milan Femminile, Christy Grimshaw, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita e sulla squadra. Dopo una sconfitta amara giovedì, le rossonere sono riuscite a conquistare tre punti fondamentali per il morale e la classifica. Grimshaw ha anche lodato il lavoro di Van Dooren, autrice del gol che ha contribuito al successo.

LA VITTORIA IMPORTANTE – «Abbiamo meritato la vittoria, soprattutto dopo la sconfitta di giovedì, dove avremmo meritato di più. Questi sono tre punti importantissimi per rialzarci».

LO STATO DI FORMA DI VAN DOOREN – «Siamo molto contente per lei, lavora tanto durante la settimana, meritava di fare gol. Tutti noi lavoriamo bene e tanto per aiutare la squadra. Ovviamente a lei piace fare gol e gli sta facendo: bene per noi».

Le parole di Grimshaw evidenziano la soddisfazione per il risultato e l’importanza di mantenere alta la motivazione per il resto della stagione. La squadra rossonera dimostra di lavorare bene insieme, e la segnatura di Van Dooren rappresenta un premio per l’impegno di tutta la rosa.

