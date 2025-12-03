Gravina risponde alle critiche e sulla Nazionale… Le dichiarazioni. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rotto il silenzio e ha risposto alle numerose critiche che lo hanno investito negli ultimi mesi, concedendo un’intervista al Corriere dello Sport. Il massimo dirigente della Federcalcio italiana ha affrontato con tono diretto e sereno le richieste di dimissioni, focalizzandosi sul complesso rapporto tra la Nazionale e i club di Serie A.

La Risposta Dura a Chi Chiede le Dimissioni

Gravina ha utilizzato un argomento schietto per respingere le sollecitazioni a lasciare la sua carica. A chi lo invita a “vai a lavorare” o a farsi da parte, il presidente ha replicato con una domanda provocatoria che va dritta al punto del problema strutturale del calcio italiano: “Se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?“

Questa affermazione non è solo una difesa personale, ma sottolinea la convinzione di Gravina che le difficoltà del movimento calcistico italiano non siano riconducibili a un singolo uomo o alla sua figura, ma a dinamiche ben più profonde e sistemiche. “Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno,” ha aggiunto, ribadendo la sua volontà di rimanere in sella per guidare le riforme necessarie.

Il Nodo Club-Nazionale e gli Interessi di Vertice

Sebbene il focus del passaggio fosse la risposta alle critiche personali, le parole di Gravina si inseriscono nel dibattito sempre acceso sulla necessità di riformare il calcio italiano, un tema che interessa da vicino anche club di vertice come il Milan.

Il Diavolo, con il tecnico Massimiliano Allegri (il pragmatico allenatore livornese) e il nuovo DS Igli Tare (l’abile stratega albanese), spinge per una maggiore valorizzazione e protezione degli interessi dei club, che spesso si scontrano con le esigenze della Nazionale. La difficoltà nell’ottenere risultati duraturi, come la mancata qualificazione a importanti tornei, è spesso imputata alla mancanza di collaborazione e a una visione comune tra la FIGC e i poteri forti della Serie A.

La serenità ostentata da Gravina sembra indicare la sua intenzione di resistere alle pressioni e di continuare a lavorare per trovare un equilibrio sostenibile per l’intero sistema.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.