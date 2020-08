Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha lanciato l’allarme sulla questione protocolli attualmente in vigore per fronteggiare…

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha detto la sua durante il Consiglio Federale di ieri. Le sue parole:

«Il sistema attuale dei protocolli è assolutamente insostenibile per i dilettanti e parzialmente lo è anche per il professionisti, il calcio italiano non può che essere molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Rischiamo lo smacco definitivo»