Gravina: «Dovesse finire qui il campionato? Lo Scudetto verrà assegnato»

Gravina ha voluto chiarire in merito alle domande sulle soluzioni esaminate qualora il campionato dovesse essere interrotto definitivamente

Ecco le parole del presidente della FIGC Gravina a SkySport a chi continua chiedergli cosa ne sarà del campionato se dovesse interrotto definitivamente causa Coronavirus.

«Abbiamo un piano al quale abbiamo dato priorità assoluta: saremmo tutti contenti di finire la stagione sul campo. Siamo in contatto con la Fifa per le proroghe sui contratti qualora si dovesse andare oltre il 30 giugno. Dobbiamo trovare una soluzione e l’ideale sarebbe arrivare fino al 30 luglio. Ora dobbiamo attenerci alle ordinanze e a ciò che dicono le cariche politiche e scientifiche. Comunque, qualora il campionato non finisse, lo Scudetto verrebbe ugualmente assegnato. A chi? Ne stiamo parlando, ma spetta al Consiglio Federale decidere. Mi piace comunque pensare che il campionato venga concluso, anche per togliere l’imbarazzo a chi dovrebbe decidere»