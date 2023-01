Grassani: «E’ stata punita solo la Juventus perché…». Le parole dell’avvocato

Mattia Grassani, in collegamento con Dazn, ha parlato della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Ecco le parole dell’avvocato:

«Il giudizio che la procura federale ha scelto per riaprire il processo si è basato sull’acquisizione dei 14mila documenti trasmessi dalla Procura di Torino. Sono stati trovati elementi nuovi che potevano riportare alla riapertura del processo, ma che riguardavano solo la Juventus. La Procura di Torino non indaga sulle altre squadre ma solamente su quelle torinesi. La riapertura del procedimento ha rinvenuto intercettazioni, documenti e libri neri che riguardavano squadra e dirigenza juventina. Da qui la condanna e non quella degli altri club».