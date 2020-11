Gotti: «Ibrahimovic ha deciso la sfida con un’invenzione»

Intervistato da DAZN, al termine della gara persa in casa contro il Milan, Gotti, tecnico dell’Udinese ha così parlato del match

Intervistato da DAZN, al termine della gara persa in casa contro il Milan, Gotti, tecnico dell’Udinese ha così parlato del match:

«Abbiamo giocato una partita di sacrificio collettivo, in cui non si è lesinato l’impegno. Alla fine potevamo anche provare a vincerla, ma un’invenzione di Ibra ha deciso la sfida e non siamo riusciti più a reagire. Purtroppo prendiamo sempre gol e questo è un grande limite. Dobbiamo trovare gli equilibri in campo, per fare entrambe le fasi con maggior qualità e precisione. Bisogna indubbiamente migliorare. A fine partita il Milan ci lasciava degli spazi interessanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli».