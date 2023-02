Alfred Gomis, portiere del Como, ha parlato del suo ritorno in Italia e del livello dei portieri. Le sue dichiarazioni

Alfred Gomis, portiere del Como, ha parlato del suo ritorno in Italia e del livello dei portieri. Le sue dichiarazioni a Laprovinciadicomo.

«Ero andato via dall’Italia perché non mi sentivo apprezzato sino in fondo, c’era sempre qualcosa da dire, allora ho cambiato per prendermi delle soddisfazioni e dare delle risposte. L’esperienza in Francia mi ha dato la possibilità di fare esperienze, come la Champions, che forse in Italia non avrei fatto visto che le squadre che vanno a giocarla sono Inter, Juve o Milan e non è detto che avrei avuto una possibilità con loro. Quando sono andato via a nessuno sarebbe venuto in mente di affidare il ruolo di portiere a un africano, sono tornato e mi trovo due club su tre di primo livello con portieri neri come Maignan e Onana. Vuol dire che i pregiudizi sono finiti.»