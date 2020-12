Gomez, al Milan farebbe comodo ma si valuta attentamente secondo Corriere della sera, il quale illustra tutte le problematiche del caso

Gomez, al Milan farebbe comodo ma si valuta attentamente secondo Corriere della sera, il quale illustra tutte le problematiche del caso. Come riporta il quotidiano di questa mattina, il futuro del giocatore all’Atalanta è molto incerto e tra i club che sono stati accostati all’argentino ci sarebbe anche il Milan.

IPOTESI SUGGESTIVA- Il quotidiano ne parla come di un’ipotesi suggestiva, ma improbabile: il giocatore piace, ma per età e costi non viene considerato adatto al progetto rossonero, per un ruolo che tra l’altro sarebbe già ben coperto in quella zona di campo.