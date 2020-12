Gomez, la cifra chiesta dall’Atalanta è accessibile come l’ingaggio, segno evidente che il Milan proverà l’acquisto così come l’Inter

Gomez, la cifra chiesta dall’Atalanta è accessibile come l’ingaggio, segno evidente che il Milan proverà l’acquisto così come l’Inter.

NON A GRATIS- Non vanno bene le cose tra il giocatore e l’Atalanta, questo nonostante gli ottimi risultati dei quali si è reso protagonista negli ultimi anni. Ad ogni modo, come riporta Tuttosport di questa mattina, il club bergamasco non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo andare via gratis, oppure svenderlo e per questo lo valuta 15 milioni di euro, cifra al pari di quella che l’Atalanta dovrebbe versare al Milan per il riscatto di Caldara.

INGAGGIO- Il giocatore classe 1988 percepisce attualmente un ingaggio da 2 milioni di euro stagionali, perfettamente in linea con le direttive interne messe in atto dalla società rossonera.