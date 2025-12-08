Gol Zapata, proteste del Milan per fallo su Nkunku: Marelli dice la sua sulla decisione di Chiffi

Gol Zapata che ha scatenato le protesta dei calciatori del Milan, Luca Marelli ha fatto chiarezza sull’episodio

Inizio incandescente allo Stadio Olimpico Grande Torino, dopo il vantaggio su rigore di Vlasic è arrivato il raddoppio siglato da Zapata. L’azione del gol del momentaneo 2-0 è nato da un intervento ai danni di Nkunku che ha suscitato tantissime polemiche da parte dei giocatori del Milan. Il capitano Maignan ha preso un cartellino giallo.

Sull’episodio ha fatto chiarezza ai microfoni di DAZN, Luca Marelli. A suo avviso Daniele Chiffi ha fatto bene a lasciar giocare:

UN CONTATTO LEGGERO – «C’è un leggero contatto tra il ginocchio e il bicipite femorale di Nkunku, appunto leggero e con Chiffi in pieno controllo dell’azione, per questo non credo proprio ci siano gli estremi per una revisione».