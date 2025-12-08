Gol Rabiot, in Torino Milan la prima gioia in rossonero: un tiro sensazionale. Non accadeva da quasi 10 anni

Gol Rabiot dalla distanza nel corso del primo tempo di Torino Milan. Un gol pazzesco per il centrocampista francese

Nel corso del primo tempo di Torino Milan, sul parziale del 2-0 per i padroni di casa, ha trovato la via del gol con un grandissimo tiro dalla distanza di Adrien Rabiot. Una rete che ha rimesso in gara il Diavolo e che a suo modo è storica.

La rete del centrocampista francese è arrivata con un tiro da 29 metri, destinata a diventare una delle più belle di questo campionato di Serie A.

29 – Adrien #Rabiot ha segnato con un tiro da 29 metri, l'ultimo gol del Milan in Serie A da una distanza maggiore è stato quello di Keisuke Honda da 30 metri il 14 febbraio 2016 contro il Genoa. Fulmine.#TorinoMilan #SerieA pic.twitter.com/kAwUweo2QW — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 8, 2025

Inoltre era dal gol di Honda del febbraio 2016 contro il Genoa che i rossoneri non trovavano un gol da una distanza così importante.