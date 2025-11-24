Gol Pulisic, l’americano stende l’Inter e trascina il Milan di Allegri: i numeri da bomber e la dedica speciale a Maignan

Gol Pulisic: l’attaccante decide la stracittadina confermandosi capocannoniere e leader tecnico. La statistica sui gol e le parole nel post gara



Nel trionfo nel Derby della Madonnina, la copertina se la prende ancora una volta Christian Pulisic. L’esterno statunitense si sta rivelando l’arma in più del Milan targato Massimiliano Allegri, trasformandosi nel vero trascinatore offensivo della squadra. La rete decisiva siglata contro l’Inter non vale solo tre punti pesantissimi, ma aggiorna uno score personale sempre più impressionante: si tratta infatti del settimo centro stagionale, il quinto in campionato. Numeri che proiettano “Capitan America” in vetta alla classifica marcatori della Serie A, dove condivide il trono di capocannoniere con Orsolini e Calhanoglu. Come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in assenza di Santiago Gimenez e con un Rafael Leao meno incisivo del solito, è l’ex Chelsea a vestire i panni del “nove di sostanza”, sopperendo anche al minutaggio ridotto di Nkunku.

Gol Pulisic, americano ancora decisivo

Il feeling di Pulisic con le stracittadine è ormai una certezza. Quella di ieri sera non è stata una prima volta: il classe ’98 aveva già lasciato il segno contro i nerazzurri il 22 settembre 2024 in campionato e il 6 gennaio 2025 in Supercoppa italiana. Il gol vittoria di ieri conferma una tendenza tattica molto interessante evidenziata dalle statistiche: l’americano segna come un vero centravanti puro. Tutti i suoi gol in questa Serie A, infatti, sono arrivati da conclusioni scoccate all’interno dell’area di rigore, dimostrando una capacità di inserimento e una freddezza sotto porta degne dei migliori bomber di razza.

Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di DAZN, il giocatore ha mostrato grande lucidità e umiltà, dividendo i meriti del successo con il compagno di squadra Mike Maignan, autore di una prestazione mostruosa tra i pali. L’attaccante ha poi suonato la carica in vista del prossimo impegno contro la Lazio a San Siro, valido per la tredicesima giornata di Serie A, chiedendo continuità di rendimento anche contro le formazioni sulla carta meno blasonate.

L’UMILTÀ DEL CAMPIONE – «Il migliore della partita è stato Mike, io ho fatto solo un gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto, lui ha fatto 10 parate quasi tutte decisive. Finora noi giochiamo bene quando incontriamo le grandi squadre, ora dobbiamo mantenere questo livello anche quando giochiamo contro le altre».