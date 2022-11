Gol nel finale: il dato del Milan negli ultimi 15 minuti

Ieri il Milan ha battuto la Fiorentina con un gol nel finale. Non è la prima volta che succede ai rossoneri, anzi…

Ieri il Milan ha battuto la Fiorentina con un gol nel finale. Non è la prima volta che succede ai rossoneri.

L’autogol decisivo di Milenkovic fa parte di quella che sta diventando una costante per la squadra di Pioli. Da inizio anno e soprattutto nelle ultime 8 partite è successo già 4 volte. In 15 giornate sono 7 i gol segnati nel quarto d’ora finale di gara in Serie A a fronte dei soli 2 subiti, ma di questi ben 4 si sono rivelati decisivi per la vittoria finale