Gol Leao, sblocca Cagliari Milan: ottima media in Serie A
Gol Leao, trova la rete anche in Cagliari Milan, il numero 10 sblocca il match e aumenta il suo bottino stagionale
Rafael Leao torna a giocare dal primo minuti dopo il periodo di stop forzato e non manca all’appuntamento con il gol, confermandosi sempre più efficace sottoporta.
Nei primi minuti del secondo tempo, precisamente al 49′ di Cagliari Milan, Adrien Rabiot mette una palla in mezzo dalla destra, nessun difensore interviene e al centro dell’area la raccoglie il numero 10 rossonero.
Stoppa la palla e scivolando infila la palla in rete, inutile il tentativo di Caprile di parare il tiro potente del portoghese. Per lui si tratta di 1 gol/assist ogni 100 minuti in questo campionato.