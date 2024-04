Gol Gudmundsson, l’obiettivo di mercato Milan segna in Verona Genoa: il VIDEO della rete nel match di Serie A

Albert Gudmundsson continua a segnare: l’obiettivo del calciomercato Milan segna con il Genoa anche contro il Verona. Sicuramente non il gol più bello realizzato dall’islandese che si è però fatto trovare pronto per ribadire in rete e portare nuovamente in vantaggio il grifone.

#JohanVasquez se comió a Messi y casi clava un golazo que le sirvió de asistencia para el gol del #Genoa pic.twitter.com/i7l78E08GO — Roberto Rodríguez (@robbieRodriVazq) April 7, 2024

Sul giocatore ci sono tante squadre e le prestazioni convincenti faranno sicuramente aumentare il suo valore di mercato.