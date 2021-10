Gol Giroud: il francese riscrive un record di Balotelli – VIDEO

Un altro gol di testa per Olivier Giroud, il francese sblocca il risultato nel match di San Siro tra Milan e Torino. L’attaccante segna di testa, smarcandosi bene su calcio d’angolo, anticipando Milinkovic Savic.

⚡️ A lightning start for #ACMilan thanks to @_OlivierGiroud_! pic.twitter.com/O2BhXJKnRV

— SempreMilan (@SempreMilanCom) October 26, 2021