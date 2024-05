Gol Calabria, prima rete stagionale per il capitano: Milan Salernitana in cassaforte – VIDEO

Gol Calabria, prima rete stagionale per il capitano: Milan Salernitana in cassaforte. Il VIDEO della rete

Segna anche Calabria in Milan Salernitana. Il risultato si aggiorna con i rossoneri che tornano avanti di due gol in questo match.

Nella serata d’addio per Pioli, Giroud e Kjaer c’è anche spazio per la prima rete stagionale del capitano. Un secondo tempo positivo con il ritorno della Curva Sud a pieno regime per salutare questa stagione. Il video della rete pubblicata su X.