Giunti, tanti auguri da tutto il mondo Milan per un compleanno speciale, celebrato dalla società rossonera via social. Il tecnico della Primavera del Milan festeggia oggi 50 anni.

AUGURI VIA SOCIAL- La società omaggia il tecnico con un tweet atto a celebrare una giornata così importante per un ex giocatore rossonero divenuto colonna portante e punto di riferimento per molti giovani del futuro.