Giulini prima di Cagliari Milan: «Sul mercato abbiamo queste priorità»

Nel prepartita di Cagliari-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Tommaso Giulini. Queste le parole del presidente dei sardi:

«Con il Besiktas non abbiamo parlato ancora del riscatto. Lo stavamo seguendo da due anni, ha avuto un exploit due anni fa e poi ha avuto qualche difficoltà. Quest’estate c’è stata l’opportunità, perché voleva fare un’esperienza all’estero. Poi, grazie anche all’aiuto del suo procuratore, ha accettato il Cagliari. Non è stato facile trattare con il Besiktas, ma poi siamo riusciti a strappare un diritto di riscatto (anche se alto per il Cagliari). Sono importanti i suoi gol».

«Un centrocampista, visto che ieri si è fatto male anche Deiola. Nicolussi-Caviglia? E’ uno dei tre giocatori che sta seguendo il direttore. Speriamo di prenderlo uno».