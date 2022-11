Giuliani: «Ora basta passi falsi»

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni del club in vista dell’impegno delle rossonere contro la Fiorentina

«Prima di tutto ci stiamo preparando a livello mentale, riprendendoci dall’ultima partita che abbiamo fatto, il lavoro principale è sull’atteggiamento e l’approccio alla gara. Sappiamo che dobbiamo vincere e che non possiamo più permetterci passi falsi, metteremo in campo tutto quello che abbiamo dentro»

COMO – «Negli ultimi minuti della partita abbiamo avuto un calo di concentrazione, loro hanno preso coraggio e trovato 2 gol su due disattenzioni nostre»

RIGORE PARATO – «Non sono mai stata una para rigori però ci sto lavorando molto negli ultimi periodi, il preparatore dei portieri è molto bravo in questo e mi sta aiutando nella lettura della situazione, quindi lavorando giorno dopo giorno sono riuscito a parare questo, peccato sulla ribattuta, lavorerò per parare anche quella».

PUNTI DI FORZA E DEBOLI – «I nostri piunti di forza sono il gruppo e la velocità di manovra, i punti deboli vengono fuori quando noi non facciamo queste due cose, lavorando qui punti di forza riusciamo a non avere punti deboli»

OBIETTIVO PERSONALE – «Il mio obiettivo per questo secondo anno in rossonero era quello di prendere meno gol dell’anno scorso ma ad ora non ce la sto facendo, lavoro giornalmente per migliorare su determinati aspetti, tutto quello che faccio lo faccio per aiutare le mie compagne».