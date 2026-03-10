Giudice Sportivo Serie A, stangata per il Milan di Allegri e Tare! Multa e… Segui le ultimissime sui rossoneri

Le decisioni del Giudice Sportivo, il dottor Gerardo Mastrandrea, relative al ventottesimo turno del massimo campionato, hanno scosso l’ambiente di via Aldo Rossi. Nonostante il trend positivo sul campo, il club rossonero deve fare i conti con pesanti sanzioni pecuniarie che mettono alla prova la gestione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, chiamato a monitorare con attenzione anche il comportamento disciplinare della squadra e della tifoseria.

Multe Salate: Il Diavolo nel Mirino

Secondo quanto riportato dai comunicati ufficiali della Lega Serie A, la sanzione economica più rilevante è stata inflitta proprio al Milan. La società dovrà versare un’ammenda complessiva di € 30.000,00. Questa cifra è il risultato di diverse infrazioni: € 22.000,00 sono dovuti a un ritardo ingiustificato di due minuti all’inizio del secondo tempo (con l’aggravante della recidiva), mentre altri € 8.000,00 sono stati comminati per cori insultanti dei sostenitori verso gli avversari e per l’utilizzo di un laser puntato contro un calciatore durante il match.

Igli Tare, esperto dirigente albanese e nuovo DS del Milan, dovrà lavorare a stretto contatto con la sicurezza dello stadio per evitare che simili episodi si ripetano, danneggiando le casse del club. Anche Bologna (€ 3.000,00), Genoa (€ 2.000,00) e Lecce (€ 2.000,00) sono stati multati per l’accensione di fumogeni.

Squalificati e Provvedimenti Disciplinari

Sul fronte dei calciatori, si segnala la squalifica di Giuseppe Pezzella, terzino sinistro della Cremonese noto per la sua spinta sulla fascia, fermato per un turno con una multa di € 10.000,00 per proteste eccessive. Per quanto riguarda il prossimo impegno tattico di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato alla guida del Diavolo, dovrà studiare attentamente le assenze degli avversari, dato che molti protagonisti della Serie A sono stati fermati per somma di ammonizioni.

Tra i calciatori che salteranno il prossimo turno figurano:

Adrien Rabiot , esperto centrocampista francese della Juventus;

, esperto centrocampista francese della Juventus; Lewis Ferguson , dinamico incursore scozzese del Bologna;

, dinamico incursore scozzese del Bologna; Evan Ndicka , solido difensore centrale della Roma;

, solido difensore centrale della Roma; Sebastiano Esposito e Patrizio Masini.

Nota di rilievo per il preparatore atletico Simone Folletti, storico collaboratore di Allegri, che è stato squalificato per una giornata e multato di € 5.000,00. Entrano invece in diffida Luka Modrić, intramontabile fuoriclasse croato, e Sebastiano Luperto, capitano ed esperto centrale difensivo.

Questi provvedimenti obbligheranno Allegri e il suo staff a una gestione oculata della rosa per le prossime sfide decisive, mantenendo alta la concentrazione in un finale di stagione caldissimo.