Giudice Sportivo Primavera: la decisione su Gala e Tolomello

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo del campionato Primavera, per le squalifiche di Gala e Tolomello

Con un comunicato ufficiale, sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo del campionato Primavera, in merito alla squalifica di Antonio Gala e Filippo Tolomello.

Tre le giornate di squalifica per Gala, reo di aver colpito un avversario con una gomitata, solo una giornata di squalifica, invece, per Tolomello, anche lui espulso, ma per doppia ammonizione.