Milan Primavera, Kerkez a scuola da Theo: la fascia sinistra è blindata

Milos Kerkez continua a convincere e migliorare con la maglia del Milan Primavera. Sarà lui l’erede di Theo Hernandez?

Milos Kerkez sta dimostrando di essere uno degli elementi più interessanti del Milan Primavera. Già nella scorsa stagione, quando era arrivato nel mercato di gennaio, aveva messo in mostra giocate interessanti. In questa, nonostante un inizio di squadra difficile, lui si sta confermando ad alti livelli, migliorando anche quelle che sono le sue lacune. Una stagione che fin qui sta riservando tante soddisfazioni, dal panorama europeo della Youth League fino all’esordio con la nazionale Under 21 ungherese. Venerdì contro il Lecce solo il palo gli ha negato la gioia del primo gol rossonero.

È stato il colpo last minute del mercato invernale del 2020, arrivato dal Gyor, squadra che milita nella seconda serie ungherese. Un’operazione in cui si è vista tutta la mano dell’area scout rossonera guidata da Moncada, perchè a pescare un talento così in un campionato semisconosciuto non è decisamente da tutti. Al suo arrivo a Milano l’agente aveva rilasciato dichiarazioni importanti, segno che quello fatto dal club rossonero è un investimento importante: «Ci hanno detto che Milos potrà essere considerato per la prima squadra, diventando il vice di Theo Hernandez.»

Per il momento chiamate da Pioli non ne sono arrivate, ma di sicuro il classe ’03 sta imparando bene. Theo Hernandez è infatti un modello che il ragazzo sta studiando nei minimi particolari, ed i risultati in campo si vedono. Arrivato con una buona base tecnica, Kerkez ha sviluppato un’esplosività ed una progressione in campo aperto a tratti devastante. Difensivamente ha molta aggressività, anche qui migliorata al suo arrivo a Milano, ed anche fisicamente ha messo su tanti muscoli che lo rendono difficile da spostare, nonostante non spicchi in centimetri. Unica pecca la fase di realizzazione, dove non è ancora incisivo quanto il francese in termini di gol ed assist.