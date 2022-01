Giuliani: «Chi prende il Milan Femminile? Non si può dire»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Laura Giuliani, ospite di Calciomercato l’originale su Sky Sport, ha detto la sua sul Milan Femminile e non solo:

CALCIOMERCATO MILAN FEMMINILE – «Chi prende il Milan? Non si può dire»

GOSENS – «Sicuramente è un grande giocatore, non si vedono veramente difensori così goleador come lui. L’Inter ha fatto un grande acquisto a gennaio»

JUVENTUS – «La Juventus negli ultimi anni ci ha fatto vedere che non è mai morta, è sempre riuscita a rialzarsi anche in momenti difficili. Ha sempre un asso nella manica da tirare fuori. A centrocampo aveva bisogno di qualcosa e sta cercando di sistemare e in attacco Vlahovic farà la differenza»

APPARTENENZA – «La Fiorentina ha trovato una forte identità di gioco e credo che Vlahovic fosse il tassello principale e il colletivo lo stava valorizzando. Da tifoso non è bello vedere la storia che si ripete più e più volte. Tutti i più grandi bomber ad un certo punto prendono e fanno scelte diverse, lì deve essere brava la società a creare senso di identità di appartenenza. Quello che le grandi squadre di oggi stanno creando»

CRAGNO – «Cragno mi piace molto, mi piace molto il suo carattere, mi piace il suo modo di stare in porta di chiamare la difesa, è un gatto tra i pali, uno degli ultimi portieri non altissimi, una statura media, però ha una reattività mostruosa in certe cose. Gioca in una squadra che è bombardata che gli permette di fare tanti interventi durante la partita, su 10 parate magari fa 8 miracoli e due gol li prende»

GOLLINI – «Ha dimostrato di saper fare grandissime partite però secondo me ha anche avuto dei passaggi a vuoto non avendo mai una continuità di prestazione cosa che invece Donnarumma ha avuto nel tempo. A livello fisico e tecnico è molto valido»

QUALE COMPAGNA POTREBBE IMPROVVISARSI PORTIERE – «Secondo me Grimshaw»