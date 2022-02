ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giroud uomo di casa: il Milan punta sulla sua buona sorte. Trend impressionante a San Siro per il francese

Con Ibrahimovic infortunato Stefano Pioli si affiderà inevitabilmente ancora ad Olivier Giroud al centro dell’attacco del Milan nella partita conto l’Udinese.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport San Siro Giroud è baciato dalla bona sorte: tutti i 10 gol segnati col Milan sono arrivati lì, compresi i due nel derby in “trasferta”. Da titolare in una partita ha segnato 2 gol al Cagliari all’esordio, 1 a Verona, Torino e Roma. Solo contro la Samp partendo dall’inizio non ha festeggiato. Ma compensa con la Coppa Italia, colpo decisivo con il Genoa e doppietta alla Lazio, numeri che hanno regalato al Milan il derby di semifinale.