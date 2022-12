Retroscena Giroud, Sportitalia: gelo per il rinnovo col Milan. ‘Colpa’ di Origi? Il pulungamento sarebbe molto lontano

Spiazzante retroscena svelato Sportitalia.com: Non sarebbero tutte rose e fiori tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo

Il calciatore andrà in scadenza a giugno 2023 e la proposta di rinnovo è sui 2 milioni e 500 mila euro. Proposta che Giroud non prende neanche in considerazione. L’obiettivo è un rinnovo a 4 milioni ma, ad oggi, non ci sarebbero le condizioni. Le pretese del francese sarebbero giustificate anche dal guadagno di Origi, 4,5 mln a stagione. Ecco perché tra le parti sarebbe calato il gelo.