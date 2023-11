Giroud suona la carica: «Il mio obiettivo è fare una grande stagione e…». Le parole dell’attaccante rossonero sulla sua stagione

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni del Le Journal de la Dimanche dei suoi obiettivi. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Se penso già al prossimo Europeo? Non guardo troppo avanti. Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del 20° scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo. Fare bene in Champions League, vincere l’Europeo con la Francia e poi faremo un bilancio».

