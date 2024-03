Giroud in MLS, nuovi passi in avanti: accordo trovato con il Los Angeles FC! ULTIME

Giroud in MLS, nuovi passi in avanti: accordo trovato con il Los Angeles FC! Le ULTIME sul futuro del francese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ricostruito quanto successo nelle ultime 24 ore tre Giroud e il Los Angeles FC, il club più vicino a ingaggiare il francese a partire dalla prossima estate.

Dato ormai per scontato il suo addio al Milan a parametro zero, l’attaccante ha trovato nelle ultime 24 ore un’intesa con il club californiano sulla base di un contratto per i prossimi 18 mesi. A mancare sarebbero il suo ok finale e ovviamente le firme, ma filtra ottimismo.