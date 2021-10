Giroud Milan: riecco l’attaccante francese, leggero ma carico di gol

Olivier Giroud torna finalmente ad allenarsi a pieno organico con il resto del gruppo. Il francese è a caccia di gol per spezzare…

Olivier Giroud torna dopo aver superato il problema alla schiena: ha ripreso da giorni a lavorare in gruppo, ha ritrovato condizione e leggerezza, anche se il carico che porta con sé resta molto consistente: in carriera ha segnato 223 gol in 555 partite, se si considera anche il rendimento in Nazionale si aggiungono altre 46 reti in 110 presenze.

Il Milan ha puntato molto su questo fattore, spendendo 2 milioni di euro la scorsa estate: primi segnali positivi con ottima affinità con Ibra e maledizione della 9 spezzata con doppietta al Cagliari ma poi tra Covid e infortunio è rimasto ai box 1 mese. Ora è a caccia di riconferme: l’ex Chelsea è la punta di diamante di questo Milan in attesa di Zlatan con Leao e Rebic pronti a sfornare giocate di grande qualità sulla corsia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.