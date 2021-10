Corsa scudetto: comanda Osimhen e Giroud vuole tornare al gol

Torna la Serie A, la corsa scudetto si accende. Comanda Osimhen, seguito da Giroud e Dzeko, Dybala a caccia di rivincita

La ripartenza del campionato sarà una giornata per attaccanti: chi torna, come Dybala e Giroud, chi cerca conferme, come Dzeko e Osimhen. Ognuno ha un motivo in più per lasciare il segno. La corsa scudetto riparte.

Il 9 rossonero, di nuovo a posto fisicamente, cercherà di aggiornare il conto dei gol che si è interrotto alla prima uscita a San Siro. Nella tana del Diavolo affronterà il Verona. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.