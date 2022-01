ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fattore Giroud: ma un aspetto preoccupa Pioli. Il francese fa faville a San Siro ma in trasferta spara a salve

Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A TIM – già uno in più rispetto a quanto fatto nello scorso campionato con il Chelsea.

Tuttavia, le cinque marcature dell’attaccante del Milan sono arrivate tutte in casa, mentre, in trasferta, in campionato, non va a bersaglio da dicembre 2020, contro il Wolverhampton. Un aspetto che preoccupa Pioli già a partire dalla prossima gara col Venezia.