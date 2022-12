Giroud: «Miglior attaccante del mondo? Per me è Ibrahimovic»

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, Olivier Giroud ha nominato Zlatan Ibrahimovic come miglior attaccante al mondo

In conferenza stampa, Olivier Giroud ha risposto in questo alla domanda su chi fosse il miglior attaccante al mondo:

«Penso a Ibrahimovic, lui mi ha nominato miglior attaccante del Mondiale. Davvero, non lo so, non posso dire chi è il più forte. Per me l’esterno più forte è Kylian Mbappé, ma non è un vero numero 9. Non saprei nominarne uno in particolare».

