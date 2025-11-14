Giroud occhio a Mbappè! Doppietta per il francese e record dell’ex Milan vicino. Segui le ultimissime sui rossoneri

Serata trionfale per la Francia che ha conquistato il pass per i Mondiali FIFA 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I transalpini hanno dominato la sfida di qualificazione contro l’Ucraina, imponendosi con un netto 4-0.

Grande soddisfazione in casa Milan, grazie al contributo fondamentale dei due rossoneri convocati. Il forte portiere Mike Maignan, l’estremo difensore noto per le sue abilità tra i pali e la sua leadership, ha giocato dal primo minuto, garantendo la porta inviolata. È subentrato a partita in corso anche l’abile trequartista Christopher Nkunku, che ha contribuito al controllo del match fino al fischio finale.

Mbappé Inarrestabile: Il Record è a un Passo

Il mattatore assoluto della serata è stato il capitano Kylian Mbappé. Il fenomeno parigino ha siglato una doppiettadevastante, portando il suo conto personale con la maglia della Nazionale a quota 55 gol.

Questa prestazione proietta Mbappé sempre più in alto nella classifica dei marcatori storici francesi. Il record assoluto di reti con i Bleus è detenuto dall’ex centravanti rossonero Olivier Giroud, ora in forza al Lille, con 57 marcature. L’attaccante del Paris Saint-Germain è dunque a sole due reti dal primato e, vista la sua forma scintillante, il sorpasso appare imminente, sancendo l’avvicendamento generazionale al vertice della storia del calcio francese.

Il Milan si Concentra sul Derby

Mentre i suoi giocatori brillano in Nazionale, il Milan si prepara con intensità al prossimo Derby della Madonnina. Il Diavolo, sotto la sapiente guida del pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando sodo per mettere a punto la strategia giusta.

Il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, monitora i rientri dei rossoneri dalle Nazionali, inclusi Maignan e Nkunku, essenziali per l’equilibrio della squadra in vista delle sfide decisive. La qualificazione mondiale della Francia è un ottimo segnale di forma per i due giocatori, un elemento positivo che Allegri spera di sfruttare al massimo nella cruciale gara contro l’Inter.