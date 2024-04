Giroud LAFC, in America sicuri: questo DETTAGLIO è determinante per il suo trasferimento

Il giornalista Favian Renkel ha commentato il possibile trasferimento di Giroud dal Milan ai Los Angeles FC : ecco cosa ha detto in esclusiva a Milannews24

Le parole del giornalista Favian Renkel sul possibile addio di Giroud al Milan e il trasferimento del francese in MLS ai Los Angeles FC. Ecco cosa ha detto in esclusiva a Milannews24:

LE PAROLE – «Sì, sembra che Giroud abbia un’offerta sul tavolo e che l’abbia già accettata verbalmente. Queste sono le voci in America ma anche il modo in cui i LAFC si schierano ogni partita indica che serve un attaccante il prima possibile. Direi che sarebbe la soluzione perfetta per la squadra ma anche per la città di Los Angeles. C’è già un gruppo di giocatori di lingua francese in squadra e inoltre, quello americano, è un mercato che offre molto più che semplici opportunità calcistiche».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A MILANNEWS24 DI RENKEL