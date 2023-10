Giroud: «Mi manca il gol ma tornerò a segnare, sul rinnovo..» – VIDEO

Olivier Giroud ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmud. Ecco cosa ha detto

Le parole di Olivier Giroud a Sky in vista del match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmud. Ecco cosa ha detto ai media presenti all’evento in zona Ippodromo organizzato dal club rossonero:

«La Champions è un’emozione speciale, vogliamo fare bene questa seconda partita perchè volevamo vincere contro il Newcastle, no sarà decisiva ma sarà importante»

TORNARE AL GOL – «Abbiamo cambiato i giocatori, ci siamo rinforzati, abbiamo più forza e qualità dell’anno scorso. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra a vincere, mi manca il gol e farò di tutto per tornare a segnare»

RESTARE AL MILAN – «Sono concentrato su quest’anno poi vediamo che cosa succede ma l’ho sempre detto qui sto bene»

ADLI – «Adli? Non era facile per lui, ha tanta qualità ma sono felice per lui, penso che può alzare il livello della squadra la sua qualità mi ricorda me da giovane. Abbiamo un buo mix tra gioventù e esperienza»