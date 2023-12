Branchini chiarisce: «Il mercato del Milan non sta dando frutti ma c’è una cosa che non va fatta»

Giovanni Branchini, noto agente, ha commentato il mercato estivo del Milan: sbagliato fare il paragone con Maldini e Massara

Giovanni Branchini, noto agente, ha commentato così il calciomercato Milan:

«Non dimentichiamo cosa i rossoneri hanno fatto in estate, aggiungerne altri è complesso. Il Milan ha fatto mercato sulla carta, fatto dagli scout che magari si è integrato non alla perfezione con le esigenze della squadra e di chi la gestisce. Bisogna stare attenti, perché aumentare la confusione con nuovi ingressi potrebbe anche avere risvolti negativi. Maldini e Massara? Non voglio fare paragoni ma in passato c’è stata bravura e anche fortuna, con giocatori che hanno reso anche più di quello che si pensava. In estate sono stati fatti tanti investimenti, rischi corsi in maniera consapevole che però non sta dando i frutti sperati».