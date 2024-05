Milan, ti ricordi Glasner? L’ex obiettivo per il dopo Pioli MIRACOLOSO con il Crystal Palace: e sul futuro… Tutti i dettagli

Accostato alla panchina del Milan a febbraio, Olivier Glasner è approdato al Crystal Palace dove ha fatto un vero miracolo sportivo risollevando le sorti del club che sembrava destinato a dover lottare per non retrocedere.

7 risultati utili di fila con ben 6 vittorie di cui l’ultima per 5-0 contro l’Aston Villa con il club inglese che ha terminato la Premier League in decima posizione anche davanti al Brighton di De Zerbi. Sarà una pedina fondamentale per il club anche nella prossima stagione.