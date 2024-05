Passerini GIUDICA il ciclo di Pioli: «Voto largamente POSITIVO, ecco quale gli darei». Le parole del giornalista

Il giornalista Carlos Passerini ha giudicato a Tutti Convocati il ciclo di Pioli al Milan destinato a terminare a fine di questa stagione.

PAROLE – «È un voto largamente positivo per Pioli, che può andare tra il 7 e il 7,5. Non può andare sotto al 7 perché ha ottenuto due secondi posti, una semifinale di Champions, ma soprattutto uno Scudetto. Non può essere 8, negli ultimi 2 anni ha commesso degli errori».