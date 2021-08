Giroud su Ibrahimovic: «Un onore giocare con lui, ci divertiremo»

Giroud si presenta ai tifosi, fin da subito mette in chiaro l’eventuale dualismo con Ibrahimovic. Una coppia che fa già sognare

Olivier Giroud, nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Milan parla subito del suo compagno di reparto: «Per me è un grande onore avere l’opportunità di giocare insieme ad un giocatore come Zlatan Ibrahimovic. Io sono qui al Milan per portare la mia esperienza. Entrambi siamo complementari, ma sarà il mister a decidere chi giocherà. È facile giocare con lui tatticamente. Ho chiesto come si sentisse dopo l’infortunio al ginocchio. Sarebbe bello giocare insieme a lui, ma vediamo. Per Pioli sarà bello poter contare su due centravanti con qualità differenti».

