Gimenez ancora fuori, il Milan è preoccupato: poca chiarezza sul rientro. Le ultime

Gimenez non ci sarà in Torino-Milan, non ci sono notizie chiare sul rientro dell’attaccante messicano

Il Milan deve fare i conti con un’incertezza significativa riguardo alle condizioni fisiche del suo attaccante, Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato al club meneghino per rinforzare il reparto offensivo, è ancora tormentato da un persistente problema alla caviglia che non concede tregua né tempi di recupero definiti. La situazione tiene in apprensione l’ambiente rossonero, desideroso di rivedere in campo “El Bebote”, come è soprannominato il talentuoso numero 7.

L’Attesa di Mister Allegri

Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore del Diavolo, noto per la sua gestione pragmatica delle risorse e l’attenzione alla condizione fisica dei suoi atleti, spera di poter riabbracciare il giocatore in gruppo già a partire dalla prossima settimana. Tuttavia, questa resta al momento l’ipotesi più ottimistica. La natura insidiosa dell’infortunio, che il calciatore si trascina da diverso tempo e che lo ha costretto a uno stop forzato, richiede la massima cautela per evitare ricadute che allungherebbero ulterioroamente l’assenza.

Il club è al lavoro con Gimenez, che in questi giorni sta seguendo un programma personalizzato per superare il fastidio alla caviglia, essenziale per un attaccante che basa gran parte del suo gioco sull’esplosività e i movimenti rapidi in area di rigore. La cautela dello staff medico è dettata dalla necessità di restituire ad Allegri un giocatore pienamente recuperato e non un elemento a mezzo servizio, come accaduto prima della sosta forzata.

Assenza Certa per la Trasferta a Torino

La cautela imposta dai tempi di recupero ha una prima, inevitabile, conseguenza: Santiago Gimenez è sicuramente fuori dai convocati per la prossima sfida di campionato.

Lunedì sera, infatti, i rossoneri saranno impegnati nella difficile trasferta contro il Torino. L’assenza della punta centrale messicana costringerà il mister a rivedere le soluzioni offensive per il match contro i granata, una squadra storicamente ostica e combattiva, che fa della solidità difensiva il suo punto di forza.

L’attaccante, che in stagione ha mostrato lampi del suo potenziale, pur non avendo ancora espresso pienamente il suo valore, dovrà dunque assistere dalla tribuna o da casa, mentre i suoi compagni lotteranno per tre punti fondamentali per mantenere le posizioni di vertice.

Il Milan, riporta La Gazzetta dello Sport, attende con fiducia il ritorno di Gimenez per affrontare al meglio il rush finale di fine anno, ma senza voler forzare i tempi. La speranza è che la caviglia smetta di fare i capricci, consentendo al centravanti rossonero di tornare a essere un’opzione fondamentale per la manovra offensiva di Massimiliano Allegri.